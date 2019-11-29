  • Ученые создали тест, чтобы выявить рак простаты в домашних условиях

    29 ноября 2019, 08:44

    Дарья Бунякова

    Рак предстательной железы — одно из самых часто встречающихся онкологических заболеваний у мужчин. Сейчас пациентам с таким недугом нужно постоянно сдавать анализы в больнице, но британские ученые создали тест, чтобы обнаружить рак еще на ранних стадиях дома.
    Ученые создали тест, чтобы выявить рак простаты в домашних условиях

    Высокой смертности от рака нашли объяснение

    Подробнее

    Тест Prostate Urine Risk (PUR) разработали специалисты из Университета Восточной Англии совместно с учеными из Университетской больницы Норфолка и Норвича.

    Как пишет журнал BioTechniques, новый метод позволит мужчинам определить, есть ли у них рак простаты еще на ранних сроках. Для этого требуется собрать утром мочу и провести дома анализ.

    «Поскольку предстательная железа секретирует постоянно, уровни биомаркеров в моче при первом утреннем мочеиспускании выше и стабильнее», — объяснил руководитель исследования Джереми Кларк.

    По его словам, подобный домашний тест может «произвести революцию в диагностике».

    Кроме того, эксперты уверены, что разработка будет полезна не только для выявления рака, но и наблюдения за развитием возможного заболевания.

    Сейчас мужчины с раком простаты или подозрением на заболевание должны каждые полгода проходить обследования и сдавать кровь. Онкология чаще всего протекает медленно, но иногда может приобретать агрессивные формы, поэтому пациентам приходится постоянно наблюдаться у врача.