Здоровье 29 июня 2023, 14:01 Ученые создали препарат против COVID-19, снижающий риск тяжелого течения болезни Биолог Баранова: препарат «Атериксен» снижает риск среднетяжелого течения COVID-19 Freepik

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Ученые создали препарат от COVID-19, прием которого позволяет снизить риски среднетяжелого течения болезни, рассказала «Коммерсанту» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. По ее словам, лекарство зарекомендовало себя как упреждающее противовоспалительное средство на пяти разных вирусных моделях.

Баранова отметила, что участвовала в интерпретации данных, собранных по «Атериксену». По ее словам, пациентам и разработчикам повезло, потому что доклинические исследования удалось завершить незадолго до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Испытания оказались успешными, препарат зарегистрировали.

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«Если говорить конкретнее, то в рамках этого исследования было доказано, что терапия препаратом „Атериксен“ уменьшает вероятность перехода к среднетяжелому течению COVID-19», — уточнила она.

Собеседница издания добавила, что препарат уменьшает интенсивность иммунного ответа, что влияет на выраженность заболевания. Пациенты избавляются от вируса без перенапряжения, подчеркнула Анча Баранова.

В Московской области перенесшие коронавирус пациенты прошли диспансеризацию. У специалистов обследовались более 100 тысяч таких пациентов с начала года.