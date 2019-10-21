Ученые составили список продуктов для мужского здоровья

Специалисты посоветовали свести к минимуму употребление жирных молочных продуктов. Исследование показало, что они снижают подвижность сперматозоидов. Лучше остановиться на молоке с низким процентом жирности или растительном молоке. Кстати, соевое молоко — не лучший выбор. Но содержит растительные гормоны, которые здоровья мужчине вряд ли прибавят.

В рационе мужчин обязательно должны быть морепродукты, а также орехи, жирные виды рыб, растительные масла, красные и зеленые овощи. Дары морей богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые повышают количество и концентрацию сперматозоидов. Брокколи и шпинат — отличные источники цинка, влияющего на выработку тестостерона и спермы. Из растительные масле лучше выбирать рапсовое или льняное.

Активность сперматозоидов могут повысить красные и оранжевые овощи и фрукты. Они содержат ликопин — сильный антиоксидант. Чтобы это вещество лучше усваивалось, овощи лучше варить, тушить или запекать. Орехи и семена растений должны быть в ежедневном рационе мужчин. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами и улучшают жизнеспособность сперматозоидов.

Так что про макароны с сосисками, пельмени с майонезом и бутерброды с колбасой мужчинам, желающим любить и планирующим детей, придется отказаться. В противном случае вместо полноценной жизни его ждет лишний вес, проблемы с сосудами и эректильная дисфункция.