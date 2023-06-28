Здоровье 28 июня 2023, 07:49 Ученые составили диету для хорошей памяти в любом возрасте «Ридус»: для улучшения памяти поможет употребление винограда, авокадо, свеклы и рыбы Freepik

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Ученые заявили, что улучшить память можно в любом возрасте и сделать это за счет диеты. В рацион нужно включить ягоды, свеклу, рыбу и другие продукты, сообщил сайт «Ридус».

Авторы разных исследований пришли к выводу, что когнитивные способности напрямую зависят от рациона человека. По их теории, память можно улучшить в любом возрасте, если скорректировать питание. Они перечислили несколько продуктов, которые помогут это сделать.

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Желающим оздоровить свой мозг посоветовали есть больше ягод, особенно винограда и черники, так как они богаты антиоксидантами. Авокадо назвали полезным благодаря мононенасыщенным жирам, свеклу и темную листовую зелень вроде шпината — за полезные нитраты и фолиевую кислоту.

Также ученые посоветовали потреблять больше рыбы, морепродуктов, цельнозерновых хлеба и макарон, орехов, кунжута, оливкового масла, приправляя мятой, розмарином и шафраном.

Другие исследователи заявили, что работу мозга улучшит кетодиета. Они проверили это на мышах.