28 июня 2023, 07:49
Ученые составили диету для хорошей памяти в любом возрасте
«Ридус»: для улучшения памяти поможет употребление винограда, авокадо, свеклы и рыбы
Ученые заявили, что улучшить память можно в любом возрасте и сделать это за счет диеты. В рацион нужно включить ягоды, свеклу, рыбу и другие продукты, сообщил сайт «Ридус».
Авторы разных исследований пришли к выводу, что когнитивные способности напрямую зависят от рациона человека. По их теории, память можно улучшить в любом возрасте, если скорректировать питание. Они перечислили несколько продуктов, которые помогут это сделать.
Реклама
Желающим оздоровить свой мозг посоветовали есть больше ягод, особенно винограда и черники, так как они богаты антиоксидантами. Авокадо назвали полезным благодаря мононенасыщенным жирам, свеклу и темную листовую зелень вроде шпината — за полезные нитраты и фолиевую кислоту.
Также ученые посоветовали потреблять больше рыбы, морепродуктов, цельнозерновых хлеба и макарон, орехов, кунжута, оливкового масла, приправляя мятой, розмарином и шафраном.
Другие исследователи заявили, что работу мозга улучшит кетодиета. Они проверили это на мышах.
Еда
Ученые
Продукты
Реклама
Реклама