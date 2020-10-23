Ученые сообщили о снижении умственных способностей после COVID-19

Специалисты изучили результаты тестов, которые провели среди 84 285 участников проекта Great British Intelligence Test. 9201 доброволец рассказал о бессимптомном течении болезни, а почти 3500 человек перенесли респираторные заболевания без обращения ко врачу. Более 170 опрошенных вызвали медика на дом, а порядка 150 человек были доставлены в больницу. 60 британцам понадобился аппарат ИВЛ. При этом положительный тест был лишь у 361 респондента.

«Те, кто выздоровел от подозреваемого или подтвержденного COVID-19, хуже проходят когнитивные тесты во многих областях, чем следовало бы ожидать, учитывая их возраст и демографические характеристики», — привело выдержку из материала ИА RNS.

По словам экспертов, когнитивный дефицит обусловлен тяжестью симптомов. Подобные изменения у тех, кто нуждался в аппарате ИВЛ, были эквивалентны старению примерно на 10 лет.