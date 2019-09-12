Ученые сократили частоту тиков у людей с синдромом Туретта

По данным информагентства, синдром Туретта не лечится и медики в борьбе с болезнью используют психотерапию и разнообразные блокаторы дофамина.

В свою очередь ученым из Стоматологической клиники университета в Осаке удалось уменьшить число мышечных сокращений за счет фиксирующих шин, которые они установили пациентам в челюсть. Речь идет о шине, используемой при борьбе с бруксизмом или для выпрямления зубов.