Ученые сократили частоту тиков у людей с синдромом Туретта
Японские специалисты придумали методику, с помощью которой они снизили количество непроизвольных двигательных тиков у людей, которые больны так называемым синдромом Туретта. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, синдром Туретта не лечится и медики в борьбе с болезнью используют психотерапию и разнообразные блокаторы дофамина.
В свою очередь ученым из Стоматологической клиники университета в Осаке удалось уменьшить число мышечных сокращений за счет фиксирующих шин, которые они установили пациентам в челюсть. Речь идет о шине, используемой при борьбе с бруксизмом или для выпрямления зубов.