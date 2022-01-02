Ученые сочли, что «омикрон» может быть более заразен, но менее опасен

Исследования, проведенные в Ливерпульском университете, дали понять, что «омикрон»-штамм может быть заразнее, но клинически менее опаснее «собратьев». Они опубликованы на платформе BioRxiv.

К такому результату пришли после исследования на лабораторных мышах, которых заражали разными штаммами. Ученые решили, что нужно изменить существующие вакцины, чтобы смягчить негативное влияние от высокой трансмиссивности варианта.

«Но его („омикрона“ — прим. ред.) высокая трансмиссивность может создать нагрузку на систему здравоохранения, даже если будет госпитализирована меньшая часть инфицированных пациентов», — отметили также специалисты.

Штамм «омикрон» коронавируса наносит легким гораздо меньший вред, чем это делали предыдущие версии инфекции. к такому выводу пришли ранее американские и японские ученые. Они тоже ставили опыты на мышах и хомяках. Зараженные «омикроном» грызуны в большинстве испытывали более легкие симптомы и реже теряли вес.

Ряд исследователей вообще полагает, что в ближайшее время произойдет разделение показателей заболеваемости и смертности, что будет означать конец эпидемии и переход к эндемической фазе.