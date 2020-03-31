Ученые смогли определить 50 типов рака по анализу крови

По словам авторов научного материала, вероятность ошибки при использовании нового метода — 0,7%. Предполагается, что способ можно применять в национальных скрининговых программах.

Специалисты пояснили, что внеклеточные ДНК появляются в кровотоке человека при наличии опухолей. Анализ позволяет отделить их от здоровых клеток и оценить аномальное метилирование в молекулах. Таким образом врачи выясняют принадлежность клетки к опухоли и местонахождение образования в организме.