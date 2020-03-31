Ученые смогли определить 50 типов рака по анализу крови
Исследователи научились с высокой точностью выявлять до 50 типов онкологических заболеваний по одному анализу крови. Тестирование помогает обнаружить местоположение опухоли до проявления симптомов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Annals of Oncology.
По словам авторов научного материала, вероятность ошибки при использовании нового метода — 0,7%. Предполагается, что способ можно применять в национальных скрининговых программах.
Специалисты пояснили, что внеклеточные ДНК появляются в кровотоке человека при наличии опухолей. Анализ позволяет отделить их от здоровых клеток и оценить аномальное метилирование в молекулах. Таким образом врачи выясняют принадлежность клетки к опухоли и местонахождение образования в организме.