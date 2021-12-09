Ученые: шизофрения в 5 раз увеличивает риск смерти от ковида

Шизофрения в пять раз повышает риск летального исхода от коронавируса. Об этом предупредили ученые британского Манчестерского университета.

Результаты исследования ученых появились в журнале Molecular Psychiatry. Специалисты наблюдали за состоянием здоровья около 45 тысяч человек с различными психическими заболеваниями.

В период с 31 января 2020 года по 28 февраля 2021-го положительный результат теста на коронавирус получили 16 282 участника исследования. В больницу попали 2885 человек, а скончались после инфицирования 1081 доброволец.

Ученые пришли к выводу, что шизофрения увеличивает риск смерти от ковида в пять раз. При этом риск тяжелого течения болезни повышается в три раза. Также в несколько раз увеличивается риск летального исхода биполярные и серьезные депрессивные расстройства. Пациенты с такими диагнозами на 37% чаще попадают в больницы с осложнениями от ковида.

По словам авторов исследования, более высокие показатели неблагоприятных исходов были частично связаны с возрастом, полом и этническими меньшинствами.