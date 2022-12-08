Здоровье 08 декабря 2022, 23:25 Ученые Шанхайского университета рассказали о причинах набора веса после похудения Ученые Шанхайского университета заявили, что вес после похудения растет из-за бактерий

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Многие люди сталкиваются с повторным набором веса после похудения. Ученые Шанхайского института питания и здоровья рассказали, с чем связано такое явление. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на издание Planet Today.

Специалисты выяснили, что причина заключается в лактобациллах, которые находятся в кишечнике. По словам ученых, набор жировой прослойки возникает из-за всасывания липидов, на которые влияют лактобациллы.

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«Экономика Сегодня» написала, что набора веса можно избежать в том случае, если употреблять больше блюд с содержанием белка.

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