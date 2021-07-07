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    07 июля 2021, 16:34

    Ученые: шампиньоны помогают замедлить старость

    Оксана Лавнюженко

    Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в США выяснили, что шампиньоны, богатые антиоксидантами, способны продлить жизнь и замедлить старение. К такому выводу ученые пришли после проведенных экспериментов, написало издание Food News.

    Ученые: шампиньоны помогают замедлить старость

    Ученые сравнили количество антиоксидантов глутатиона и эрготионина у 13 видов грибов, включая шампиньоны. Выяснилось, что грибы являются самым высоким диетическим источником этих двух антиоксидантов вместе взятых. А шампиньоны и вовсе богаты сразу двумя видами. К такому заключению пришел автор исследования, почетный профессор пищевой науки Роберт Билман, сообщило издание Pravda.Ru.

    Наше тело и само способно вырабатывать свободные радикалы. Однако обработанные пищевые продукты, сигаретный дым, токсичные химические вещества, солнечный свет, излучение и тяжелые металлы увеличивают их производство.

    «У организма есть механизмы контроля свободных радикалов, включая эрготионеин и глутатион, но в конечном итоге накапливается достаточно свободных радикалов, чтобы вызвать повреждение, которое было связано со многими болезнями старения, такими как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера», — рассказал Билман.

    По словам ученого, употребление в пищу пяти шампиньонов день может защитить от возрастных заболеваний, в том числе от рака и болезни сердца.