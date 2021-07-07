Ученые: шампиньоны помогают замедлить старость

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в США выяснили, что шампиньоны, богатые антиоксидантами, способны продлить жизнь и замедлить старение. К такому выводу ученые пришли после проведенных экспериментов, написало издание Food News.

Ученые сравнили количество антиоксидантов глутатиона и эрготионина у 13 видов грибов, включая шампиньоны. Выяснилось, что грибы являются самым высоким диетическим источником этих двух антиоксидантов вместе взятых. А шампиньоны и вовсе богаты сразу двумя видами. К такому заключению пришел автор исследования, почетный профессор пищевой науки Роберт Билман, сообщило издание Pravda.Ru.

Наше тело и само способно вырабатывать свободные радикалы. Однако обработанные пищевые продукты, сигаретный дым, токсичные химические вещества, солнечный свет, излучение и тяжелые металлы увеличивают их производство.

«У организма есть механизмы контроля свободных радикалов, включая эрготионеин и глутатион, но в конечном итоге накапливается достаточно свободных радикалов, чтобы вызвать повреждение, которое было связано со многими болезнями старения, такими как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера», — рассказал Билман.

По словам ученого, употребление в пищу пяти шампиньонов день может защитить от возрастных заболеваний, в том числе от рака и болезни сердца.