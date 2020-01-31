Ученые сфотографировали коронавирус

Фотографии коронавируса показали ученые из США. Снимки в высоком разрешении опубликовали на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США. Смертельно опасный вирус выглядит как шарик в короне — из-за чего он и получил свое название.

Источник фото: CDC

«На этой фотографии, сделанной в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показана ультраструктурная морфология нового коронавируса 2019 года 2019-nCoV. Обратите внимание на шипы, которые украшают внешнюю поверхность вируса. Они придают ему такой вид, как будто он и правда в короне. Этот вирус был выявлен как причина вспышки респираторных заболеваний, впервые обнаруженных в Ухане, Китай», — объяснили фотографию ученые.

Из китайского Уханя вирус стремительно распространяется по миру. На эту минуту говорят о 213 погибших. Инфицированными считают почти 10 тысяч человек. Страны закрывают границы, ученые пытаются разработать экспресс-тесты для быстрого выявления заболевания.

В России случаев коронавируса пока не выявлено. Даже те туристы, которые побывали в Китае и вернулись домой, считаются здоровыми. А вот к китайским туристам, путешествующим сейчас по миру, относятся очень настороженно. И не дай бог кому-то из них в публичном месте чихнуть.