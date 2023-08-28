Здоровье 28 августа 2023, 14:17 Ученые Седарс-Синайского медцентра: симптомы сердечного приступа различаются в зависимости от пола

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Исследователи Седарс-Синайского медицинского центра провели исследование и выяснили, что признаки внезапной остановки сердца значительно различаются в зависимости от пола. Об этом сообщил сайт thelancet.com.

Отмечается, что за несколько часов до сердечного приступа у мужчин главными предвестниками становятся одышка, потливость, судорожная активность и боли в груди. У женщин перед остановкой сердца появляется только одышка.

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Как сообщил «Ридус», полученные результаты исследования помогут врачам вовремя предотвращать развитие опасных состояний.