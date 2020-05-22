    22 мая 2020, 18:18

    Ученые: самоизоляция и одиночество увеличивают риск инсульта

    Артур Блянихов

    Немецкие ученые выяснили, что у находящихся на самоизоляции людей вероятность инсульта или сердечного приступа составляет свыше 40%. Об этом сообщил «Ридус».

    Ученые напомнили, что одиночество и отсутствие контакта с родными и близкими может оказать влияние на физическое здоровье человека.

    «Это исследование подтвердило, что наличие социальных отношений имеет большое значение для здоровья сердца и общего состояния организма», — обратили внимание специалисты.

    За 13 лет наблюдения около 340 человек перенесли сердечные приступы и инсульты. При этом среди участников исследования было зафиксировано 530 смертей. Выяснилось, что риск инсульта увеличивают одиночество и самоизоляция.