Ученые: самоизоляция и одиночество увеличивают риск инсульта

Ученые напомнили, что одиночество и отсутствие контакта с родными и близкими может оказать влияние на физическое здоровье человека.

«Это исследование подтвердило, что наличие социальных отношений имеет большое значение для здоровья сердца и общего состояния организма», — обратили внимание специалисты.

За 13 лет наблюдения около 340 человек перенесли сердечные приступы и инсульты. При этом среди участников исследования было зафиксировано 530 смертей. Выяснилось, что риск инсульта увеличивают одиночество и самоизоляция.