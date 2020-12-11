Ученые: рыбка зебрафиш поможет победить хронический стресс

Эти пресноводные рыбки широко используются в разных нейрофизиологических исследованиях и экспериментах по модификации ДНК. Эмбрионы развиваются быстро, в малька превращаются за три дня. Благодаря прозрачности их тела ученые легко наблюдают за изменениями внутри организма. К тому же данио-рерио крупные, выносливые, крепкие, развиваются вне организма матери.

Принцип работы многих систем органов, в том числе сердечно-сосудистой системы, схож с изменениями в человеческом организме. А идентичность геномов составляет 87%.

Исследование провела научная группа под руководством Алана Калуева в сотрудничестве с СПбГУ и НМИЦ имени В. А. Алмазова, написала «Русская планета». Ученые использовали рыб зебраданио для моделирования длительного хронического стресса. Они также выясняли степень молекулярных изменений, происходящих в организме на его фоне. Специалисты тревожили группу рыб неожиданным образом, после чего наблюдали сложные поведенческие реакции. В итоге ученые диагностировали стрессовое состояние и дефицит метаболизма серотонина.

Полученная информация пригодится в медицине при разработке методов лечения пациентов с хроническим стрессом.

Зебраданио известна в английской литературе как зебрафиш. Этот вид пресноводных лучеперых рыб получил такое название из-за полосатой окраски.