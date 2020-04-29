Ученые: риск заражения коронавирусом у женщин и мужчин одинаков

По данным информагентства, врачи заметили, что в начале года смертность среди мужчин от коронавируса была немного выше, нежели у женщин. Это объяснялось тем, что в клетках у мужчин больше молекул рецептора ACE2. Именно их вирус использует для заражения.

В ходе повторных исследований мнения специалистов начали разниться. Однако большая часть продолжила считать, что у мужчин более высок риск заболеваемости COVID-19.