Ученые: риск заражения коронавирусом у женщин и мужчин одинаков
Пекинские медики пришли к выводу, что мужчины и женщины одинаково заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.
По данным информагентства, врачи заметили, что в начале года смертность среди мужчин от коронавируса была немного выше, нежели у женщин. Это объяснялось тем, что в клетках у мужчин больше молекул рецептора ACE2. Именно их вирус использует для заражения.
В ходе повторных исследований мнения специалистов начали разниться. Однако большая часть продолжила считать, что у мужчин более высок риск заболеваемости COVID-19.