Ученые развеяли мифы о воде с лимоном

Польза воды с лимонным соком или долькой лимона сильно преувеличена, а многие представления о таком напитке попросту ложны. Об этом рассказал испанский диетолог Айтор Санчес. По его словам, вода с лимоном вовсе не панацея.

Врач заверил, что большинство целебных свойств воды с лимоном не только преувеличены, но и по большей части ложны. Слова эксперта привел сайт издания Lavanguardia. По словам врача, воду с лимоном пьют в основном в надежде на детоксикацию. Так вот, процесс детоксикации организма зависит от функционирования важнейших органов — печени и почек, а не от того, что выпить и чем закусить.

Простая вода с лимоном не сможет повысить иммунитет. Не сможет она и предотвратить рак, добавил Санчес. А вот зубную эмаль такой незамысловатый коктейль повредить может запросто.

Впрочем, по словам врача, естественный лимонад может послужить отличной альтернативой всяким газировкам. Известно, что газированные лимонады, тоники, не говоря уже о коле, содержат опасное количество сахара, поэтому их регулярное употребление может привести к ожирению, диабету и прочим хворям. Вода с долькой лимона или лимонным соком в этом отношении куда безобиднее.

«Но не ожидайте, что ваше здоровье улучшится. Это просто вода с лимоном», — заключил диетолог.