Ученые развеяли мифы о медицинских масках

Особенно распространено мнение, что длительное ношение масок вредит человеку. По словам медиков, такие опасения беспочвенны. Люди пытаются придумать любые отговорки, чтобы не соблюдать масочный режим, поэтому ставят под сомнение медицинские исследования.

Второй миф — от масок якобы можно заболеть. У врачей нет данных о том, что маска может оказаться причиной заболевания, рассказал инфекционист Медицинского центра Университета Вандербильта Уильям Шаффнер.

Маски выполняют свою непосредственную функцию, если их используют массово, отметил «Царьград». Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня, так объясняют медики пользу этого средства индивидуальной защиты.