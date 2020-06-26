Ученые развеяли миф о передаче коронавируса

В своей работе ученые выяснили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен дальше размножаться и передаваться.

Помимо этого, ученые отметили отчет Всемирной организации здравоохранения. В нем сказано, что кровососущие насекомые не могут быть переносчиками этого вируса. Речь идет, в том числе и о тигровых комарах, которые могут распространять вирус Денге и другие болезни.

На днях доктор Мясников развеял несколько мифов о способах передачи коронавируса. По его словам, ни от домашних животных, ни через воду, систему вентиляции в домах и кожу рук заразиться коронавирусом нельзя.

Общее количество зараженных вирусом в мире составляет уже более 9,6 миллиона человек. 490 632 из них — погибли.