Ученые разработали съедобную вакцину от холеры

Японские ученые создали съедобную вакцину от холеры. При этом новый препарат довольно недорогой и простой в применении. Его достаточно измельчить до консистенции порошка и выпить с водой, рассказал сайт «Политэкспресс».

Разработкой данного препарата занимались ученые из Института медицинских наук Токийского университета. Новую вакцину назвали MucoRice-CTB. Интересный факт, что основана она на генетически модифицированном короткозерном рисе. Он выступает в качестве естественной капсулы.

Первое испытание уже пройдено успешно. Вакцина не вызвала побочных эффектов и привела к возникновению положительных иммунных реакций.