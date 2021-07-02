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    02 июля 2021, 19:56

    Ученые разработали съедобную вакцину от холеры

    Оксана Лавнюженко

    Японские ученые создали съедобную вакцину от холеры. При этом новый препарат довольно недорогой и простой в применении. Его достаточно измельчить до консистенции порошка и выпить с водой, рассказал сайт «Политэкспресс».

    Разработкой данного препарата занимались ученые из Института медицинских наук Токийского университета. Новую вакцину назвали MucoRice-CTB. Интересный факт, что основана она на генетически модифицированном короткозерном рисе. Он выступает в качестве естественной капсулы.

    Первое испытание уже пройдено успешно. Вакцина не вызвала побочных эффектов и привела к возникновению положительных иммунных реакций.