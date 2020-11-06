Ученые разработали препарат для борьбы с ожирением

Препарат изготовлен на базе специфических антител. Инъекция данного лекарства ускоряет метаболизм.

В исследовании участвовали 60 человек с избыточным весом или ожирением. Их поделили на две группы: одним давали настоящий препарат, другим — плацебо. Участники употребляли калорийно-сбалансированную пищу. В ходе исследования они заметили, что самостоятельно отказываются от сладкого. Спустя неделю после введения препарата они сократили в своем рационе количество углеводов.

Ученые протестировали гормон FGF21 — фактор роста фибробластов (FGF). Вещество вырабатывается в клетках поджелудочной железы и жировой ткани. Однократная инъекция антитела дает эффект на два месяца. Благодаря ей люди похудели на 1,2 килограмма, отметило ToDay News Ufa. В группе плацебо вес участников снизился на 0,28 килограмма.

Специалисты продолжат клинические испытания антитела. Тем не менее открытие уже сейчас позволяет говорить о его способности бороться с метаболической дисфункцией у людей с ожирением. Также нынешние результаты доказывают, что препарат позволит корректировать пищевое поведение.