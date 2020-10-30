Ученые разработали платформу, которая анализирует кашель

Разработчики программы с февраля собирали образцы кашля по всему миру. Большинство из них ковидные, из красных зон.

«У нас около двух тысяч записей проанализировано, и врачи говорят, что точность системы около 85%», — отметил генеральный директор компании «Медитэкс» Андрей Виленский.

Искусственный интеллект продолжает обучаться. Ему покажут еще восемь тысяч образцов. Разработчики утверждают, что ковидный кашель отличается даже от кашля при пневмонии. Хотя вероятность ошибки все равно существует. И многие медики к изобретению относятся скептически.

«Это ни в коем случае не для диагностики заболевания, система никак не подменяет тестирование, но может хорошо использоваться для реабилитации», — пояснил Андрей Виленский.

Также компания работает над созданием бесконтактного терминала для аэропортов — он тоже будет распознавать кашель. Еще в планах — создание устройств для общественного транспорта и каршеринга. Пока все новинки работают лишь в тестовом режиме.