Ученые разработали новый метод лечения травмы спинного мозга

Исследование провели сотрудники Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям, VR и AR. Они предложили пересмотреть сложившуюся практику терапии спастического синдрома. Это одно из главных осложнений после тяжелых травм позвоночника с частичным перерывом спинного мозга, которое приводит к ухудшению состояния пациента и сильно ограничивает возможности реабилитации.

Более 800 тысяч человек в мире каждый год получает сочетанную травму позвоночника с перерывом спинного мозга. Выживает среди них только треть. В основном это молодые люди в возрасте 20-25 лет. Большинство из них остается парализованными на всю жизнь.

Ученые предложили чаще использовать нейростимуляцию спинного мозга электричеством с помощью небольшого вживляемого стимулятора. Такая операция даст парализованным людям надежду на восстановление опорно-двигательных функций организма, написала «Русская планета».