Ученые разработали экспресс-тест на антитела к новым штаммам коронавируса

Биохимики создали тестовую систему, которая помогает определить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2. Для этого достаточно одной капли крови из пальца, результат будет известен уже через 10 минут. Ученые опубликовали описание разработки на сайте medRxiv.

«Мы создали экспресс-тест на антитела к коронавирусу нового типа, позволяющий оценить силу реакции иммунитета вакцинированных пациентов на разные штаммы SARS-CoV-2. Он подходит для использования в полевых условиях и позволяет оценивать уровень иммунитета в популяциях, получивших прививки», — заявили исследователи.

Обычно, чтобы найти антитела к корона- и другим вирусам, медики берут образец венозной крови, отправляют его на обработку в специализированные центры. Тесты на антитела не всегда удается проводить из-за большого расстояния до лабораторий, результаты тоже приходят медленно.

Специалисты из Соединенных Штатов и Сингапура под руководством профессора Национального университета Сингапура Питера Прейзера создали новый экспресс-тест, который решает эту проблему. Он не только определяет наличие антител в крови, но и может оценить их примерное количество.

За последние сутки в России выявили 38 420 новых случаев ковида. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сочетание вакцины от коронавируса «Спутник V» и препарата от гриппа может усилить их общую эффективность.