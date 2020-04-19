Ученые рассказали, в каком случае больным СОVID-19 не помогут аппараты ИВЛ

Согласно исследованиям, в некоторых случаях у больных снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород. Таким пациентам не помогут аппараты искусственной вентиляции легких.

Авторы статьи считают, что гемоглобин необходимо регулярно измерять у всех, кто болеет коронавирусом. Также они заявили о необходимости исследования, чтобы понять, поможет ли переливание крови избежать тяжелых форм заболевания.

Ранее доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния Чжен Ян рассказал, как избежать осложнений на легкие при коронавирусной инфекции. По словам врача, ежедневные физические упражнения помогут перенести китайскую инфекцию легче.

Физнагрузки уменьшают тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома — проявления дыхательной недостаточности, которое связано с большинством летальных исходов при коронавирусе. Также спорт помогает в выработке мощного антиоксиданта, который известен как «внеклеточная супероксиддисмутаза». Он способствует защите организма человека от вредных свободных радикалов и предотвращает появление болезней.