Ученые рассказали, сколько часов нужно спать для здоровья

По из данных, оптимальное время сна — от семи до восьми часов. Недосып увеличивает риск возникновения множества заболеваний. Слишком длительный сон может создать проблемы с весом и кожей.

Также ученые уточнили, что лучше всего ложиться спать в 10-11 часов вечера. С точки зрения процессов организма это самое идеальное время.

Ранее врач-невролог Владислав Елиневский посоветовал отказаться от дневного сна, если это мешает заснуть ночью. К тому же сон в середине дня, скорее всего, укоротит ночной, уточнил он.

Елиневский добавил, что днем в кровати лучше ничего не делать — не лежать и не читать. Важно следить за уровнем физической активности: при ее недостаточности сон будет плохим из-за переизбытка энергии.

Влияет на качество сна и режим приема пищи: за три-четыре часа до сна лучше избегать плотных трапез. Не пойдут на пользу и активные физические упражнения. Когда человек уже собрался спать, ему следует приглушить свет и устранить все имеющиеся раздражители.