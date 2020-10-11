Ученые рассказали про опасность стирки во время пандемии

Для женщин риск заразится коронавирусной инфекцией выше, чем для мужчин, потому что они делают больше работы по дому. В частности, речь идет о стирке вещей.

Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследования британских ученых. Они отметили, что женщины выполняют разнообразные работы по дому — стирают, готовят, убираются — и при этом не подозревают об особенности коронавируса. Инфекция, которая содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособной на поверхностях и тканях до трех суток.

Исследователи считают, что сильнее всех заразиться рискуют хозяйки из нуклеарных семей, которые проживают с людьми разных поколений. Однако ученые подчеркнули, что заразиться могут и хозяйки, которые живут вдали от родственников, но воспитывают детей.

Российский вирусолог объяснил, с чем связан рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в стране. Он отметил, что такое явление было ожидаемо из-за сезонного увеличение заболеваемости. По мнению эксперта, зимой ситуация улучшится, потому что люди будут меньше выходить из дома, а весной снова пойдет на спад.

Ранее британские ученые выявили три новых симптома коронавируса. URА.RU напомнило, что речь идет о боли в мышцах, повышенной утомляемости и появлении волдырей на ногах.