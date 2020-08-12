Ученые рассказали, почему стоять в пробке опасно для здоровья водителей

Ученые из британского Университета Суррея рассказали, почему стоять в пробке опасно для здоровья водителей. По их словам, воздух в месте большого скопления заведенных машин сильно загрязнен.

Специалисты замерили показатели воздуха в больших городах Азии, Южной Америки и Африки, установив специальные датчики в салонах транспортных средств. Исследование проводилось в мегаполисах, известных своими многокилометровыми заторами. В частности, речь идет о Сан-Паулу, Каире и китайском Гуанчжоу, пишет «Царьград».

Эксперты выяснили, что сильнее всего воздух загрязнен в утренние часы. В это время суток в воздухе в 10 раз больше вредных веществ, чем днем. Чтобы хоть немного смягчить вредный эффект, ученые советуют закрывать окна и включать вентиляцию. В таком случае содержание твердых частиц снижается в 2,5 раза. Помимо прочего, если включить рециркуляцию воздуха, концентрация ядов уменьшится в четыре раза.

Эти меры стоит предпринимать хотя бы на проблемных участках, ведь грязный воздух проникает в машину на одной трети пути. По мнению ученых, решить проблему некачественного воздуха на дорогах можно с помощью уменьшения числа автомобилей и увеличения их экологичности.