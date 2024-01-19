Здоровье 19 января 2024, 02:13 Ученые рассказали, почему нельзя не есть сахар Профессор Гарварда Ху: полностью отказывать от сахара не стоит Freepik

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Хотя сторонники здорового питания часто демонизируют сахар, полностью отказываться от него не стоит. Об этом заявил профессор Гарварда Фрэнк Ху и другие эксперты-диетологи и статье для издания Very Well Health.

Эксперты предупредили, что исключение всех видов сахаров из питания означало бы отказ от полезных углеводов, которые организм использует для получения энергии.

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«Мы не смогли бы вести здоровый образ жизни или прожить долгую жизнь без каких-либо углеводов», — заявила директор по общественному здравоохранению и велнесу в больнице Монтефиоре Найак Сандра Аревало.

Врач добавила, что низкоуглеводные диеты в долгосрочной перспективе опасны, так как могут привести заболеваниям сердца и раку.

Специалисты посоветовали брать полезные углеводы и сахара из цельных злаков, фруктов и овощей. При этом натуральные подсластители не сильно полезнее обычного сахара.

«По сравнению с добавленным сахаром мед, кленовый сироп и нектар агавы лишь немного лучше, поскольку они имеют более низкий гликемический индекс и содержат некоторые витамины и минералы», — сказал Гарвардский профессор диетологии и эпидемиологии Фрэнк Ху.

Эксперты пришли к выводу, что проблема не в самом сахаре, а в его количестве.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что нельзя полностью исключать из рациона соль и сахар. Соль помогает организму поддерживать баланс электролитов и бороться с микробами. А без сахара многие люди начинают чувствовать слабость, головокружение и сильную сонливость.