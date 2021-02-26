Ученые рассказали об улучшающей память диете для пожилых

Ученые из университета Эдинбурга дали советы по питанию, которые положительно влияют на память в пожилом возрасте. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ

По данным специалистов, для этого хорошо подходит средиземноморская диета. Она подразумевает употребление оливкового масла, орехов, фруктов, овощей, зелени, цельнозернового хлеба, бобовых, маслин, рыбы, морепродуктов, курицы, нежирной молочки и яиц. Такое питание полезно для сердечно-сосудистой системы, но также положительно влияет и на мозг.

В исследовании участвовали 500 пенсионеров в возрасте 79 лет. Ученые выяснили, что те, кто придерживался средиземноморской диеты год, показали лучшие результаты в когнитивных тестах.

«Снижение когнитивных способностей является фактором риска деменции, от которой в настоящее время нет достаточно эффективного лечения. Следовательно, очень важно предотвратить и отсрочить снижение когнитивных способностей, изменив некоторые факторы своего образа жизни, например, диету», — рассказала руководитель группы специалистов Джени Корли.