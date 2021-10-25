Ученые рассказали об опасности сливочного масла

Ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление жирных молочных продуктов может способствовать сокращению продолжительности жизни. О результатах исследования написало РИА ФАН.

Специалисты провели исследование с участием 120 тысяч человек. Они пришли к выводу, что частое употребление жирных молочных продуктов, в том числе, сливочного масла, наносит больший вред организму, чем молочные продукты с меньшей долей жирности. Согласно выводу ученых, на каждые 5% увеличения калорийности молочных продуктов риск преждевременной смерти возрастает на 8%. При этом рацион с большим количеством продуктов с ненасыщенными жирами способствует снижению вероятности ранней смерти примерно на 20%.

Однако в ограниченном количестве жирные продукты приносят и пользу организму. Диетолог Ирина Писарева рассказала, что продукты с высоким содержанием жиров благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.