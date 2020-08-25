Ученые рассказали об опасности кофеина для беременных

Ученые рекомендуют беременным и тем, кто планирует зачать ребенка, употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день.

Ученые пришли к выводу, что кофеин значительно увеличивает риск неблагоприятного исхода беременности. Они предупредили, что его употребление может привести к мертворождению, выкидышу и недостаточному весу новорожденного. Кроме того, есть повышенный риск рождения ребенка с острым лейкозом или склонностью к ожирению и избыточному весу. Поэтому, исследователи пришли к выводу, что беременным и планирующим стать матерями следует воздержаться от употребления кофеина. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Однако независимые ученые предполагают, что женщинам, привыкшим употреблять кофеин, будет сложно полностью от него отказаться. Поэтому потребление стоит ограничить.