Ученые рассказали об антистрессовых свойствах арахиса

Ученые из университетов Барселоны и Мадрида пришли к выводу, что арахис помогает бороться со стрессом и положительно влияет на когнитивные способности человека. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на научный журнал Clinical Nutrition, в котором опубликована статья.

В исследовании приняли участие 63 добровольца в возрасте от 19 до 33 лет. Ежедневно они употребляли по горсти арахиса. В конце эксперимента анализ их реакции на стресс показал положительную динамику.

По мнению исследователей, такое действие оказывают содержащиеся в арахисе биологически активные соединения. Речь идет о р-кумаровой кислоте и ресвератроле, короткоцепочечных и длинноцепочечных жирных кислотах. На когнитивные функции положительное воздействие могут оказывать полифенолы арахиса, всасывающиеся в кишечнике.

Ранее специалисты рассказали, что арахис может оказывать положительное влияние на здоровье и внешний вид волос.