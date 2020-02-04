Ученые рассказали о влиянии алкоголя и сигарет на мозг

Исследование возглавил профессор Артур Тогой. Специалисты сравнили снимки головного мозга двух типов людей: страдающих вредными привычками и тех, кто не употребляет алкоголь и не курит сигареты. Снимки взяты из Британского биобанка. Ученые использовали искусственный интеллект. Они определили примерный возраст человека, подверженного вредным привычкам, сравнивая его с ровесником, не злоупотребляющим спиртными напитками и табаком.

Если человек выкуривает в день пачку сигарет на протяжении года, его мозг стареет на 0,03 года — на 11 дней. А каждый выпитый грамм алкоголя повышает возраст на 0,02 года — 7 дней.

Специалисты уточнили, что влияние вредных привычек не сильно велико. А изменения ДНК, способствующие развитию болезни Паркинсона или деменции, были обнаружены лишь в одной паре генов головного мозга.

Ученые отметили, что результаты были бы другими, если бы в исследовании принимали участие люди с ограниченными функциями мозга.