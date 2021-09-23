Ученые рассказали о связи переносимости боли и погоды

Биологи из Норвегии установили, что переносимость боли человеком может быть связана с погодой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые провели исследования в городе Тромсе, где погодные условия нестабильны. Полтора года они проверяли здоровье местных жителей и делали тесты на переносимость боли, которые показали разные результаты в зависимости от погоды.

Например, в холодное время года испытуемым было легче касаться ледяной воды. А при определенном давлении в атмосфере, они проще переносили сдавливание голени манжетами.

А вот американские ученые пришли к выводу, который обрадует всех сладкоежек: эксперты готовы оспорить мнение, что все сладости ведут к набору лишнего веса. По результатам исследований, выяснилось, что как минимум одно из лакомств может даже помочь похудеть.

Речь идет о молочном шоколаде, которого так сильно избегают мечтающие о стройной фигуре. Ученые доказали, что у этого продукта есть способность «настраивать» организм на сжигание лишнего жира.