Ученые рассказали о связи дневного сна с возникновением инсульта

Любители спасть днем или девять и более часов ночью оказались в группе риска. Китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане заявили, что у таких людей повышаются шансы получить инсульт.

К такому выводу они пришли, проведя большое исследование на эту тему. Работа проходила в течение шести лет, в ней приняли участие более 30 тысяч китайцев. Их средний возраст составлял 62 года. Об этом сообщил портал о медицине EurekAlert!.

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Участники исследования заполняли анкеты, где рассказали о своем распорядке дня. Так, 8% респондентов заявили, что дремлют по полтора часа в день и больше, а 24% написали, что спят девять или более часов. У последней группы ученые зафиксировали высокий риск возникновения инсульта. Он оказался на 23% выше, чем у тех, кто спал семь или восемь часов в сутки.

Всего в ходе работы медики зафиксировали 1559 случаев инсульта у волонтеров. При этом на 85% чаще мозговой удар находили у людей, которые долго спали и предпочитали дремать днем.

Авторы исследования подчеркнули, что результаты их работы говорят о том, что для людей среднего и старшего возраста крайне важно регулировать свой сон.