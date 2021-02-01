Ученые рассказали о симптоме ковида, который проявляется на языке

По данным ученых, около четверти заболевших COVID-19 называют проблемы, связанные с полостью рта, в числе симптомов. Все чаще эти проявления сопровождаются появлением шишек на языке, которые зачастую сопровождаются небольшими воспалениями и даже припухлостями.

Подобное случается из-за ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, который отзывается на вирусную угрозу в организме. Значительное количество таких рецепторов находится у нас на языке, и именно поэтому эксперты отмечают повышенное количество воспалений в полости рта.

Исследователи находят и другие симптомы коронавируса, которые также связаны с ротовой полостью: бруксизм — являющийся непроизвольным скрежетанием зубами. Данный процесс, возникающий по причине спазма жевательных мышц, может привести к кровотечениям, сухости во рту и даже потере вкуса. Данная симптоматика может сохраняться какое-то время даже после полученного отрицательного текста на коронавирус.