Ученые рассказали о риске смерти у людей, страдающих бессонницей

Группа ученых из Астраханского государственного медицинского университета провела исследование, в рамках которого выяснила, как отсутствие сна может повлиять на работу человеческого организма. По словам экспертов, последствия бывают фатальными, написала газета «Аргументы и Факты».

Уточняется, что на первом этапе развития этого недуга появляются панические атаки, навязчивые страхи, повышается раздражительность. Помимо прочего, человек все время выглядит уставшим. На второй стадии у больного возникают галлюцинации. Это состояние между сном и бодрствованием. Также поднимаются температура тела и давление, сообщил «ПолитЭксперт».

Спустя еще некоторое время человек уже не может заснуть, у него появляются судороги. Кроме этого, наблюдаются нарушения в речи и координации. В этом состоянии организм живет не более полугода. На последней стадии фатальной бессонницы человек впадает в состояние комы, после чего наступает смерть.