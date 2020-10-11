Ученые рассказали о реакции мужчин и женщин на вакцину от коронавируса

Мужчины и женщины реагируют на вакцину от коронавируса одинаково. Об этом рассказал глава Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Однако точно говорить об одинаковой реакции можно будет лишь после завершения всех испытаний и наблюдений.

«Я не замечал (различия), может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — пояснил Александр Гинцбург в комментарии РИА «Новости».

Ранее директор Научного центра Гамалеи рассказал, при каких условиях можно прекратить носить маску. По его мнению, нужно подождать как минимум 21 один после введения вакцины. Кроме того, необходимо проверить, появился ли достаточный уровень антител в организме. Если они не выработались, то маску все же лучше надевать.

Агентство Ura.ru сообщило, что Москва ужесточила контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. В торговых центрах, магазинах, офисах и объектах культуры проводятся рейды.