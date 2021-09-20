Ученые рассказали о простых секретах счастья

Ученые из Кентского и Редингского университетов (Великобритания) провели исследование, в ходе которого выяснили, что регулярное употребление фруктов и овощей, а также выполнение физических упражнений могут повысить уровень счастья. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Journal of Happiness Studies.

Специалисты впервые решили исследовать то, как счастье связано с потреблением здоровых продуктов и физическими упражнениями. Они изучили анализы более 40 тысяч семей с помощью метода инструментальных переменных.

По словам исследователей, люди испытывают куда больше счастья, если ежедневно употребляют овощи и фрукты, а также ежедневно занимаются физическими упражнениями. При этом они сопоставили способность людей применять самоконтроль. Специалисты пришли к выводу, что такой подход сказывается на благополучии.

«Мы установили, что употребление большого количества фруктов и овощей, а также выполнение упражнений, может не только принести пользу для здоровья людей, но и повысить их уровень счастья. Когда лучший образ жизни делает нас и здоровее, и счастливее, — это просто замечательно», — заявили исследователи.