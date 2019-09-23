Ученые рассказали о прорывной терапии в лечении рака

CAR T-клеточная терапия является прорывом в области иммунотерапии рака. Об этом заявили ученые Стэнфордского университета в США.

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Специалисты оценили действенность терапии, основываясь на результатах клинических данных прошлых лет. Об этом сообщил портал MedicalXpress. Ученые уверены, что CAR T-клеточная терапия помогает в борьбе с злокачественными опухолями, которые считаются неизлечимыми.

Тем не менее медики отметили, что этот метод сложный и не всегда помогает. Ведь некоторые формы рака оказываются устойчивыми против лечения. Исследователи надеются, что в будущем недостатки данного метода можно будет преодолеть.

По информации специалистов, эта терапия помогла в 60-93% случаев. Чаще всего она действовала на больных с острым лимфобластным лейкозом B-клеток. Однако при этом зафиксирована высокая частота рецидивов. При В-крупноклеточной лимфоме это лечение работает не так часто, но возможность рецидива низкая.

В CAR T-клеточной терапии задействован химерный антигенный рецептор. Это белок, сочетающий в себе фрагменты антител и связывающийся с определенными антителами, а также домены, которые активируют иммунную систему. Т-клетки больного извлекают и генетически модифицируют, для того чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR. Он связывается с белком CD19 на раковых клетках. После модификации их возвращают в организм пациента.