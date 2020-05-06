Ученые рассказали о последствиях коронавируса для ЦНС

По предположениям специалистов, коронавирус может провоцировать такие же негативные последствия для ЦНС, как вирусы SARS, MERS и испанского гриппа.

Исследователи рассказали о необходимости отслеживания состояние людей с выявленным коронавирусом всех возрастов, в том числе тех, кто переболел внутриутробно. Наблюдение поможет предотвратить и купировать последствия перенесенной инфекции, написал портал «Экономика сегодня».

Станислав Отставной, сотрудник МФТИ, согласен с мнением зарубежных коллег. Он напомнил, что ранее медицина уже фиксировала случаи возникновения ментальных расстройств после вирусной пневмонии. По его словам, вирус может вызывать галлюцинации, бред и другие расстройства психики. Они проходят при улучшении состояния пациента.