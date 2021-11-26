Ученые рассказали о пользе тыквенных семечек для людей, страдающих диабетом

Биологи из Великобритании сообщили, что тыквенные семечки помогают снизить уровень сахара в крови. В связи с этим их надо употреблять в пищу тем людям, которые страдают сахарным диабетом. Об этом написало издание Express.

Ученые при этом отметили дозу семян, которую можно употреблять в день, и которая благоприятно скажется на состоянии здоровья. По их словам, оптимальное количество семян — 60 граммов, сообщило ИА Nation News.

«Лечение экстрактами и порошком тыквы значительно снижает уровень сахара в крови, это было доказано результатами исследований проведенных на людях и на животных. Тыквенные семечки очень питательны и содержат мощные антиоксиданты», — добавили ученые.

Если включить в свой привычный рацион семена тыквы, то можно значительно понизить количество сахара после еды, заключили исследователи.