Ученые рассказали о пользе миндаля | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 17:27 Ученые рассказали о пользе миндаля The American Journal of Clinical Nutrition: миндаль полезен для кишечника Unsplash

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Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что миндаль положительно влияет на кишечник. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

По данным РИА ФАН, 87 взрослых людей, регулярно употребляющих вредную пищу, приняли участие в эксперименте. Одна треть участников каждый день ела миндаль, вторая — молотый миндаль, а третья — кексы.

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Исследование показало, что у первых двух выросло количество бутирата в желудке. Бутират положительно влияет на иммунную систему и помогает всасываться полезным веществам в кишечнике.

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«Эти результаты свидетельствуют о том, что употребление миндаля способствует метаболизму кишечных бактерий таким образом, что это может положительно повлиять на здоровье человека», — рассказал автор исследования Кевин Уилан.

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