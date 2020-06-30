Ученые рассказали о положительном влиянии алкоголя на мозговую активность
Ученые из Университета Джорджии рассказали, какой алкоголь является «полезным» для организма и помогает улучшить мозговую деятельность. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание.
По словам специалистов, если ежедневно выпивать бокал вина или пинту пива, это защитит от потери памяти в пожилом возрасте.
Ученые провели исследование и выяснили, что у умеренных алкоголиков результаты значительно лучше, чем у трезвенников и тех, кто употребляет спиртные напитки в большом объеме.
В эксперименте принимали участие люди, чей средний возраст составляет 62 года. Перерыв между тестами был два года и 12 лет.
Отмечается, что оптимальная доза алкоголя в неделю — от 10 до 14 напитков.