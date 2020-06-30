Ученые рассказали о положительном влиянии алкоголя на мозговую активность

По словам специалистов, если ежедневно выпивать бокал вина или пинту пива, это защитит от потери памяти в пожилом возрасте.

Ученые провели исследование и выяснили, что у умеренных алкоголиков результаты значительно лучше, чем у трезвенников и тех, кто употребляет спиртные напитки в большом объеме.

В эксперименте принимали участие люди, чей средний возраст составляет 62 года. Перерыв между тестами был два года и 12 лет.

Отмечается, что оптимальная доза алкоголя в неделю — от 10 до 14 напитков.