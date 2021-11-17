Ученые рассказали о ягоде, которая способна продлить жизнь

Ученые из Калифорнийского университета рассказали, какая ягода способна увеличить продолжительность жизни. По их словам, регулярное употребление винограда не только благоприятно скажется на работе кишечника, но и омолодит организм в целом. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Nutrients.

Кроме употребления винограда важно вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься спортом, своевременно ложиться спать и есть здоровую пищу. Что касается винограда, то специалисты отметили, что он положительно влияет на микробиом, выводит холестерин и снижает общий объем желчных кислот.

Ученые в результате проведенного эксперимента отметили, что через две недели ежедневного употребления 46 граммов виноградного порошка у испытуемых снизился уровень «плохого» холестерина на 5,9%, а уровень желчных кислот в крови уменьшился на 40,9%.