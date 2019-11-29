Ученые рассказали о борьбе с ожирением детей

По мнению ученых, риск ожирения повышают активное пользование гаджетами (более пяти часов в день) и постоянное недосыпание. Уточняется, что для подростков время сна должно составлять 10-12 часов, а для учащихся первых-седьмых классов — 9,5-10 часов.

Также большую роль играет насильное кормление. В этом случае необходимо перейти на плавный рацион и здоровую пищу. А вот запрещать сладости, по мнению экспертов, не стоит. Достаточно лишь ограничить их потребление.

В рацион ребенка необходимо вводить цельнозерновые продукты и овощи, сообщило ИА Nation News.

Кроме того, одной из самых действенных мер ученые назвали личный пример родителей. Взрослые также должны соблюдать сбалансированный режим питания и не забывать о физической активности.