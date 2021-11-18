Ученые рассказали, насколько эффективны маски в борьбе с коронавирусом

Соблюдение масочного режима — самая эффективная мера общественного здравоохранения в борьбе с COVID—19, не считая вакцинации. Согласно результатам международного исследования, она снижает заболеваемость на 53%. Об этом сообщили в журнале British Medical Journal.

Исследования проводили в таких странах, как Великобритания, Китай, Австралия. Их цель заключалась в том, чтобы изучить влияние общественных мер, в том числе ношения масок, на заболеваемость ковидом по всему миру.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — сообщили в журнале.

Общее число добровольцев — 400 тысяч человек, при этом 2,5 тысячи из них болели коронавирусом в момент проведения исследований.

Для эффективной борьбы с COVID—19 нужен комплексный подход. Помимо ношения масок и других рекомендаций, важно пройти вакцинацию, считает главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман. Всем, кто сомневается в необходимости делать прививку, медик предложил «сходить на экскурсию» в инфекционку и посмотреть на тяжелых пациентов с подтвержденным ковидом.