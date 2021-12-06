Ученые рассказали, кому лучше не пить аспирин

Исследования ученых показали, что регулярное употребление аспирина может быть опасно для некоторой категории людей. Риск получить проблемы с сердцем имеют те, кто страдает ожирением, диабетом и повышенным уровнем холестерина. Об этом написало немецкое издание Bild.

Ученые из Левенского католического университета на протяжении пяти лет наблюдали за группой из 30 тысяч человек. Четвертой части испытуемых необходимо было регулярно пить аспирин, при этом каждый в группе имел лишний вес, либо страдал диабетом. По результатам исследования оказалось, что у 1330 человек, кто пил лекарство, за это время развились заболевания сердца, сообщило ИА Nation News.

«Риск возникновения сердечной недостаточности был всегда напрямую связан с приемом аспирина. Это первое исследование, подтвердившее, что прием аспирина повышает риск возникновения сердечной недостаточности у пациентов хотя бы с одним фактором риска», — говорится в исследовании ученых.