Ученые рассказали, когда появится вакцина от коронавируса

НСН подчеркнула, что ВОЗ сообщает о других сроках изготовления вакцины. По данным организации, ее сделают в течение одного года или полутора лет. Но они считают и развивающиеся страны. Так, в Европе и РФ лекарство от коронавируса может быть готово к лету.