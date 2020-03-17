Ученые рассказали, когда появится вакцина от коронавируса
Михаил Щелканов, профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, заявил, что вакцина от коронавируса может появиться через полгода. Об этом написало РИА «Новости».
НСН подчеркнула, что ВОЗ сообщает о других сроках изготовления вакцины. По данным организации, ее сделают в течение одного года или полутора лет. Но они считают и развивающиеся страны. Так, в Европе и РФ лекарство от коронавируса может быть готово к лету.